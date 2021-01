The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.01.2021Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2021ISIN NameUS3982311009 GRIFFIN INDL REALT.DL-,01US47738D1019 JIANPU TECHN. SP.ADR 2/5US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01CA02650G2027 AMERICAN HELIUM INC.CA83615X1006 SOURCE ENERGY SERVICESLU0206731506 PENSIONPROTECT 2020 ANDLU1642887738 PLAY COMMUNIC. EO 0,00012USU4047CAK37 HD SUPPLY 18/26 REGSUS02362F3029 AMERI HOLDINGS INC.DL-,01US05591B1098 BMC STOCK HOLD.INC.DL-,01US2538277037 DIGIRAD CORP. DL -,0001US6370711011 NATL OILWELL VARCO DL-,01