Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation Board an der FWB bleibt unberührt.1 US2533931026 Dick's Sporting Goods Inc.2 US2566771059 Dollar General Corp. [New]3 US25746U1097 Dominion Energy Inc.4 US2600031080 Dover Corp.5 US26210C1045 Dropbox Inc.6 US26441C2044 Duke Energy Corp.7 US2782651036 Eaton Vance Corp.8 US2788651006 Ecolab Inc.9 US2810201077 Edison International10 US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp.11 US2910111044 Emerson Electric Co.12 US29355A1079 Enphase Energy Inc.13 US26875P1012 EOG Resources Inc.14 US26884L1098 EQT Corp.15 US2944291051 Equifax Inc.16 US29444U7000 Equinix Inc.17 US29786A1060 Etsy Inc.18 US30034W1062 Evergy Inc.19 US30040W1080 Eversource Energy20 US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc.21 US33616C1009 First Republic Bank22 US3379321074 FirstEnergy Corp.23 US3383071012 Five9 Inc.24 US3390411052 FleetCor Technologies Inc.25 US35137L1052 Fox Corp.26 US3546131018 Franklin Resources Inc.27 US36467W1099 Gamestop Corp.28 US3724601055 Genuine Parts Co.29 US37940X1028 Global Payments Inc.30 US4180561072 Hasbro Inc.31 US42250P1030 Healthpeak Properties Inc.32 US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc.33 US4435731009 HubSpot Inc.34 US4461501045 Huntington Bancshares Inc.35 US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc.36 US4523081093 Illinois Tool Works Inc.37 US45772F1075 Inphi Corp.38 US4595061015 International Flavors & Fragrances Inc.39 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc.40 US46266C1053 IQVIA Holdings Inc.41 US4771431016 Jetblue Airways Corp.42 US4851703029 Kansas City Southern43 US4932671088 Keycorp44 US49338L1035 Keysight Technologies Inc.45 US48251W1045 KKR & Co. Inc.46 US5253271028 Leidos Holdings Inc.47 US5261071071 Lennox International Inc.48 US5303073051 Liberty Broadband Corp.49 DE000A2LQ777 SynBiotic SE50 US2538681030 Digital Realty Trust Inc.51 US29476L1070 Equity Residential52 US2971781057 Essex Property Trust Inc.