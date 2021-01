Volkswagen hat im vierten Quartal seinen Absatz in den USA noch einmal kräftig gesteigert - dennoch sorgt die Corona-Krise im Gesamtjahr für einen deutlichen Einbruch. Im vierten Quartal brachte Volkswagen in den USA 94.330 Autos mit dem VW-Logo an die Kunden, elf Prozent mehr als im Vorjahr. Das SUV-Segment kurbelte die Verkäufe stark an, während die Nachfrage nach kleineren Fahrzeugen schwächelte. ...

