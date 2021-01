Das Auf und Ab der Kurse auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Anleger warten am Mittwoch mit einiger Spannung auf das Ergebnis der wichtigen Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia um zwei Senatssitze. Nach dem Rücksetzer des DAX wird der Leitindex am Morgen nun wieder höher gesehen.Etwa eine halbe Stunde vor Xetra-Start notiert der DAX -0,55% bei 13.750 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...