Tesla Inc.: Geht die Aktie durch die Decke? Hier die neuesten Ziele!

Tesla Inc.: Zuwachs ohne Ende An der Börse geht es schon mal paradox zu. Als ein Synonym für dieses Phänomen kann der Elektro-Auto-Hersteller Tesla angeführt werden. Obwohl noch kein Geld verdient, steigt die Aktie in schwindelerregende Höhen auf. Tesla Inc. Chart vom 04.02.2020 In meiner letzten Analyse (oberer Chart) hatte ich bereits ein äußerst dynamisches Ansteigen prognostiziert. Der zwischenzeitlich 5 zu 1 abgehaltene Aktiensplit konnte daran nichts ändern, lediglich den reinen Zahlenwert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...