Unser http://www.boerse-social.com/gabb erscheint immer dann, wenn die Wiener Börse offen hat, trompetete ich zum Start unseres Börsenbriefs vor mittlerweile 3 Jahren. Haben wir auch durchgehalten, bis auf einen Fehler, den ich vor 12 Monaten machte. Hintergrund: Die Wiener Börse hatte ja 2019 damit begonnen, teilweise auch an Feiertagen zu handeln, Fronleichnam und so. Dass allerdings auch die Heiligen Drei Könige dazuzählen würden, hatte ich mir nicht gedacht und dann auch nicht recherchiert, also im Vorjahr verschlafen. Und so ist heute eben erst gabb 749 und die Jubiläumsnummer #750 erscheint morgen. In der morgigen Nummer haben wir Änderungen drin. Anregungen gerne an christian@boerse-social.com .Mehr Inseits (Insights) HIER.Siehe auch ...

