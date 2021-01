Ich liebe meine Weihnachtskrippe, sie ist so wunderbar reduziert unterwegs. Ich glaube, ich habe sie mal in der Harald Schmidt Show kennengelernt und dann gleich bestellt. Heute am Dreikönigstag wurde sie weggepackt. Schöne Lyrics: "When there's freedom in the world it's christmas time forever, young and old togehter celebrate this day" (Sabine Gstöttner, Christian Drastil, 1985) Anregungen gerne an christian@boerse-social.com .Mehr Abseits: https://boerse-social.com/search/@title%20abseitsSiehe auch Inseits: https://boerse-social.com/search/@title%20inseitshttp://www.twitter.com/drastil https://www.instagram.com/sportgeschichte.at/

