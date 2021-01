Es ist einfach lässig, dass just Manuel Feller, der bereits als Sturzpilot abgeschriebene "Mann mit dem schnellen Schwung", jetzt nach drei Rennen nicht nur 3x am Podest war, sondern auch im Slalomweltcup führt. Schöne Lyrics: "And so you're back, from outer space" (I will survive, Gloria Gaynor) Anregungen gerne an christian@boerse-social.com .Mehr Abseits: https://boerse-social.com/search/@title%20abseitsSiehe auch Inseits: https://boerse-social.com/search/@title%20inseitshttp://www.twitter.com/drastil https://www.instagram.com/sportgeschichte.at/

