Der Höhenflug des Essenslieferanten endet heute abrupt. Zunächst waren Gewinnmitnahmen verantwortlich, nach Xetra-Schluss kommt noch eine wenig erfreuliche Nachricht. Delivery Hero will sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen.Es handelt sich dabei um eine Bar-Kapitalerhöhung - ohne Bezugsrecht der Aktionäre, teilte der DAX-Konzern am späten Nachmittag in Berlin mit. Insgesamt will Delivery ...

Den vollständigen Artikel lesen ...