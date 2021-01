The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.01.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.01.2021



ISIN Name

AU000000AVQ5 AXIOM MINING CDI 1

AU000000RVA3 REVA MEDICAL CDI DL-,0001

CA4480551031 HUSKY ENERGY INC.

GB00B1XF5X66 MODERN WATER PLC

US67011N2045 NOVUS THERAPEUT. DL-,001

