Die aktuell längste Serie: GlaxoSmithKline mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.49%) - die längste Serie dieses Jahr: Atrium 3 Tage (Performance: 7.78%). Tagesgewinner war am Mittwoch Pantaflix mit 9,69% auf 1,07 (136% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,94%) vor HSBC Holdings mit 9,43% auf 4,58 (183% Vol.; 1W 7,13%) und Terex mit 9,08% auf 38,31 (196% Vol.; 1W 9,74%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -18,00% auf 0,04 (60% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,50%), ElringKlinger mit -7,38% auf 15,06 (148% Vol.; 1W -4,92%), Snowflake mit -5,57% auf 268,02 (110% Vol.; 1W -10,93%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (4805,92 Mio.), Coca-Cola (3912,73) und Snowflake (3075,14). Umsatzausreisser nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...