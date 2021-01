Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation Board an der FWB bleibt unberührt.1 US5367971034 Lithia Motors Inc.2 US5500211090 Lululemon Athletica Inc.3 US55261F1049 M&T Bank Corp.4 US5658491064 Marathon Oil Corp.5 US56585A1025 Marathon Petroleum Corp.6 US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc.7 US5719032022 Marriott International Inc.8 US5745991068 Masco Corp.9 US59156R1086 MetLife Inc.10 US5926881054 Mettler-Toledo International Inc.11 US60871R2094 Molson Coors Beverage Co.12 US55354G1004 MSCI Inc.13 US6311031081 Nasdaq Inc.14 US6541101050 Nikola Corp.15 US6819191064 Omnicom Group Inc.16 US6821891057 ON Semiconductor Corp.17 US6826801036 Oneok Inc. [New]18 US69608A1088 Palantir Technologies Inc.19 US6974351057 Palo Alto Networks Inc.20 US7010941042 Parker-Hannifin Corp.21 US70432V1026 Paycom Software Inc.22 US69331C1080 PG & E Corp.23 US7234841010 Pinnacle West Capital Corp.24 US69349H1077 PNM Resources Inc.25 US73278L1052 Pool Corp.26 US6935061076 PPG Industries Inc.27 US69351T1060 PPL Corp.28 US7443201022 Prudential Financial Inc.29 US7445731067 Public Service Enterprise Group Inc.30 US74834L1008 Quest Diagnostics Inc.31 US7512121010 Ralph Lauren Corp.32 US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc.33 US7591EP1005 Regions Financial Corp.34 US74967X1037 RH35 US76680R2067 RingCentral Inc.36 US78409V1044 S&P Global Inc.37 US8168511090 Sempra Energy38 US8330341012 Snap-on Inc.39 US8485771021 Spirit Airlines Inc.40 US8486371045 Splunk Inc.41 US8574771031 State Street Corp.42 US86771W1053 Sunrun Inc.43 US78486Q1013 SVB Financial Group44 US8718291078 Sysco Corp.45 US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc.46 US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc.47 US8760301072 Tapestry Inc.48 US74460D1090 Public Storage49 US7561091049 Realty Income Corp.50 US8288061091 Simon Property Group Inc