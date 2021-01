Das Vacomass-System von Binder reagiert automatisch, unter anderem auf Lastgänge, Salzkonzentrationen und Füllstandsänderungen sowie viele weitere Inputparameter. Es realisiert somit eine bedarfsgerechte Luftregelung in den entsprechenden Zonen. Prozessabwässer stellen hohe Ansprüche an die biologische Abwasseraufbereitung. Hierbei dient der in der Belebungsluft enthaltene Sauerstoff als essentieller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...