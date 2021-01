Nach der gewaltsamen Erstürmung des US-Parlamentssitzes und einer darauffolgenden Unterbrechung der Beratungen hat der Kongress am Donnerstagmorgen den Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl endgültig bestätigt. Tausende Trump-Anhänger waren am Mittwoch in die US-Hauptstadt geströmt, um gegen die Zertifizierung des Wahlausgangs zu protestieren. Nach einer einheizenden Rede des abgewählten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...