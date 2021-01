Hella-Chef Rolf Breidenbach sieht den Zulieferer angesichts schärferer Beschränkungen in der Corona-Krise weiterhin in einem schwierigen Umfeld. "Wir werden wegen der Pandemie weiter auf Sicht fahren", sagte der Manager dem Wirtschaftsmagazin Börse-Online. Das Marktumfeld für den Licht- und Elektronikanbieter sei labil und herausfordernd. "Ein großflächiger Lockdown wie beispielsweise im Frühjahr in Deutschland könnte unsere Geschäftsentwicklung massiv beeinträchtigen, etwa in Form von Produktionsausfällen ...

