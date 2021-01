Die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen die Kauf-Empfehlung für Polytec und heben das Kursziel von 8,0 auf 10,5 Euro an. "Seit unserem Upgrade auf Buy Mitte Mai 2020 haben die Aktien mehr als 60 Prozent zugelegt, aber wir sehen weiterhin Value in der Aktien", so die Analysten. Brancheninformationen würden auf eine solide Erholung der Nachfrage hindeuten, so die Raiffeisen-Experten. Die Schnäppchenjagd an der M&A-Front könnte ein weiterer Katalysator sein. Die Analysten haben für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 die Umsatzerwartungen um 7 Prozent auf 577 Mio. Euro bzw. respektive 615 Mio. Euro erhöht. Die EBIT-Schätzungen steigen um 22 - 23 Prozent auf rund 29 Mio. Euro für 2021und 38 Mio. Euro für 2022, was Margen von ...

