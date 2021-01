Hersteller von Tiefkühlkost gehören eindeutig zu den wirtschaftlichen Gewinnern der derzeitigen Pandemie. Das Umsatzvolumen in diesem Bereich liegt in der EU aktuell bei 35 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Ungefähr eine Milliarde Tiefkühlpizzen werden jährlich allein in Deutschland verkauft. Ein neu gegründetes Unternehmen, das momentan noch unter dem Projektnamen Rosa agiert, hat diesen Markt im Fokus. Bis Ende 2021 soll in Niedersachsen eine neue, komplett automatisierte Verpackungsdruckfabrik entstehen, welche den steigenden Bedarf an Verpackungen für TK-Lebensmittel bedienen kann. Ein Großprojekt ...

