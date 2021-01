Die börsenotierte Evotec nimmt in den kommenden Wochen wieder an einigen (virtuellen) Investorenkonferenzen teil, nämlich an der J.P. Morgan 39th Annual Healthcare Conference 2021 (12. Jänner), am Commerzbank German Investment Seminar (13. Jänner), an der UniCredit Kepler Cheuvreux German Corporate Conference (20. Jänner) sowie an der BioCapital Europe (11. März).

