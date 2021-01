Das Impfstoff-Unternehmen Valneva hat per Ende Dezember 2020 vorläufige und ungeprüfte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 204,4 Mio. Euro (64,4 Mio. Euro zum 31. Dezember 2019), was die eigenen Prognose von zwischen 180 und 200 Mio. Euro übersteigt, wie das Unternehmen mitteilt. Die Änderung sei hauptsächlich auf eine Vorauszahlung in Höhe von 130,0 Mio. Dollar im Zusammenhang mit der Lyme-Kooperationsvereinbarung mit Pfizer in Höhe von 96,7 Mio. Euro, sowie die im Rahmen des britischen Covid-19-Impfstoffpartnerschaftsabkommens und eines Nettoerlöses aus der Finanzierungsvereinbarung mit Deerfield und OrbiMed in Höhe von 48,8 Mio. Euro zurückzuführen. Thomas Lingelbach, Vorstandsvorsitzender von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...