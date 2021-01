Tel Aviv/Zürich (awp) - Die Aktionäre der an der Schweizer Börse SIX kotierten SHL Telemedicine haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung der Erhöhung des genehmigten Kapitals sowie den entsprechenden Änderungen der Statuten zugestimmt. Die Versammlung fand laut Mitteilung am (heutigen) Donnerstag in Tel-Aviv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...