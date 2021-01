The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.01.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.01.2021



ISIN Name

CA3505071090 FOUNDERS ADV.CAP. O.N.

CA37425P2026 GESPEG RES LTD

CA49451A4054 KINCORA COPPER LTD

CA74839Y1079 QUESTCAP INC.

US8990355054 TUESDAY MORNING DL-,01

US98212B1035 WPX ENERGY CL.A DL -,01

DOMINION LENDING CENTRES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de