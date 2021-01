Der Schweizer Verfahrenstechnik-Spezialist Sulzer Chemtech hat von Zhejiang Depei New Material in Ningbo den Zuschlag als Technologielieferant für eine Anlage zur Laktidproduktion erhalten. In der Anlage sollen große Mengen an hochwertigem Laktid aus pflanzlicher Biomasse hergestellt werden. Dazu soll die Hybridtechnologie von Sulzer Chemtech genutzt werden, mit der hohe Reinheitsgrade erreicht werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...