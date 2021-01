Die Autoverkäufe in Deutschland sind im Corona-Jahr 2020 deutlich eingebrochen. Unter dem Strich steht laut Zahlen des KBA ein Minus von rund 19 Prozent. Der Dezember schlug zwar für die hiesigen Autohersteller mit einem Plus von rund zehn Prozent positiv zu Buche, doch die 311.394 im letzten Monat zugelassenen Fahrzeuge können kaum darüber hinwegtäuschen, dass das Jahr 2020 einen massiven Einschnitt in die Geschäfte der Branche bedeutet hat. Insgesamt wurden 2,9 Millionen Fahrzeuge zugelassen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...