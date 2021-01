Der ATX ist nun 9 Tage in Folge im Plus, der Index hat dabei 10,95 Prozent gewonnen (Einzeltage: 2,6; 2,62; 0,26; 0,43; 0,08; 0,6; 0,9; 1,09; 1,9). Für 2021 gibt es noch die Weste damit damit logischerweise, Freitag Nachmittag könnte freilich ein Kandidat für Gewinnmitnahmen sein.ATX ( Akt. Indikation: 2941,80 /2942,00, -0,20%) Ein Detailblick in Österreich darf in Richtung EVN gehen, die Aktie holt in puncto Handelsvolumen auf die Telekom Austria mächtig auf, ist in der massgeblichen Sicht im Rennen um einen ATX-Platz gemäss unserer Berechnungen nur noch um 14 Mio. hinten. Gründe können einerseits die extreme Stärke des Verbund sein: dies auch wegen der Verbund-Beteiligung, die die EVN hält. Und dann natürlich der nahende ...

