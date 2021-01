Der Elektroauto-Hype ist an der Börse ungebrochen, treibt die Tesla-Aktie unaufhörlich nach oben und macht Elon Musk zum reichsten Mann der Welt. Da streichen selbst ursprünglich negativ eingestellte Analysten die Segel.Von der Tesla-Aktie +7,67% bekommen Anleger auch am Freitag nicht genug. Nach dem Kurszuwachs von fast acht Prozent am Vortag stehen die Papiere des Elektroautobauers im frühen US-Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...