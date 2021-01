The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.01.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.01.2021



ISIN Name

DE0007921835 VIVORYON AG O.N.

GB00B74CDH82 CAIRN EN.PLCLS-,013668639

SE0002214528 BLUELAKE MINERAL AB

US7438151026 PROVIDENCE SRVC DL-,001

