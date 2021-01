09.01.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserer neuen Analyse bestätigen wir unsere Akkumulieren-Empfehlung für den Flugzeugzulieferer FACC, heben unser Kursziel jedoch deutlich auf EUR 9,50 (zuletzt EUR 6) an. Die Aussichten für die weltweite Reisebranche haben sich mit dem Impfstoffdurchbruch deutlich aufgehellt, sodass wir ab 2022 wieder stärkere Wachstumsraten und höhere Margen in unserem Modell berücksichtigen konnten. Ausblick. Ein Mix an positiven Nachrichten befeuerte den Kurs der FACC-Aktie, der sich seit seinem Jahrestief 2020 Anfang ...

