Moderna Inc.: Ist jetzt alles Aus? Wie tief kann die Aktie noch fallen?

Moderna Inc.: Korrektur ohne Ende? Mit einem Umsatz von ca. 60 Mio. USD gehört Moderna Inc. eher zu den kleinen in der Biotechnologie- oder auch Pharmabranche. Die aktuelle Bekanntheit verdankt das Unternehmen letztendlich der Präsentation eines angeblichen Impfstoffes gegen den bis dato noch nicht isolierten Corona-Virus. Mehr noch kann man allein die Existenz der Wuhan-Grippe als Auslöser für den kometenhaften Aufstieg der Aktie angesehen werden. Der kleine, von der Software "Elwave" automatisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...