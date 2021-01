Am Ende einer starken ersten Börsenwoche des Jahres ist der deutsche Aktienmarkt in Rekordlaune geblieben. Der Leitindex DAX knackte am Donnerstag erstmals die Marke von 14.000 Punkten und stieg am Freitag zeitweise bis auf das neue Verlaufshoch von 14.131 Punkten. Letzlich ging er bei 14.049 Punkte ins Wochenende. Auf die Woche gerechnet ergab sich für den DAX +0,58% ein Gewinn von 2,4 Prozent. Der ...

