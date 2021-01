Ab Montag, 11. Jänner 2021 bietet der Flughafen Wien molekularbiologische Covid-19-Tests (PCR-Tests) um 99,0 Euro, statt bisher 120,0 Euro pro Person an. Weiterhin verfügbar sind im Health Center Vienna Airport auch Antigen-Schnelltests um 35,0 Euro pro Person. Das Testangebot steht in der Zeit von Montag bis Sonntag, jeweils 7.00 bis 20.00 Uhr (letzte Registrierung um 19.00 Uhr) zur Verfügung. Voranmeldung ist keine notwendig und aufgrund optimierter Prozesse gibt es auch kaum Wartezeiten vor Ort. Das Ergebnis für den PCR-Test wird innerhalb weniger Stunden, spätestens jedoch am Folgetag in Form eines ärztlichen Befundes (in Deutsch und Englisch) übermittelt. Für den Antigen-Schnelltest liegt das Ergebnis innerhalb kurzer Zeit ebenfalls als ...

