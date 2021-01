Fresenius Mediacal Care (FME): Dialyse bleibt Dauerthema - Aktie unterbewertet? >>> BREAKOUT SETUP <<<

Abwärtstrend gebrochen. Jetzt einsteigen beim Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FME)? Details für HIER bei ratgeberGELD.at!

Symbol:ISIN:Die Aktie liegt im Halbjahresvergleich rund 6 Prozent im Minus. Der mittelfristige Abwärtstrend wurde aber gebrochen und der Kurs ist auf die Oberseite der gleitenden Durschnitte zurückgekehrt. In den letzten Tagen sahen wir eine Seitwärtsbewegung mit einer nach oben klar abgegrenzten Widerstandslinie. Sollte diese gebrochen werden, wäre die Rückkehr zum letzten Pivot-Hoch in greifbarer Nähe.Chart vom 08.01.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 70.42 EURDie Erträge des Dialysespezialisten haben etwas gelitten, weil Behandlungen Corona-bedingt verschoben wurden. Mit der Rückkehr zum Normalzustand mit Hilfe der anlaufenden Impfkampagne könnten sich die fundamentalen Kennzahlen wieder verbessern. Bei Betrachtung des langfristigen Potentials, das sich auf Grund der demographischen Entwicklung ergibt, könnte das Wertpapier deutlich unterbewertet sein.Aussicht: BULLISCHLink zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/fresenius-mediacal-care-fme-dialyse-bleibt-dauerthema-ist-die-aktie-unterbewertet/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell Positionen in FME.