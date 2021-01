Zusammen mit dem Darmstädter Startup Tec-4-Med Life Science hat die Bito-Lagertechnik Bittmann an der Entwicklung einer digitalen Transportbox für den Versand von temperatursensiblen Medikamenten gearbeitet. Das für die Anforderungen im Pharmabereich zertifizierte Transportsystem geht nun in Produktion - und erfüllt auch die Ansprüche an den Transport von Corona-Impfstoffen. Tec-4-Med hat bereits mit der Nelumbox ein speziell für Pharmatransporte und zur Medikamentenaufbewahrung zugelassenes Kühlsystem auf den Markt gebracht. Bito-Lagertechnik hat nun mit Tec-4-Med eine GDP-konforme Lösung entwickelt, ...

