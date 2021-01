Der österreichisch/französische Impfstoffhersteller Valneva verstärkt das Management. Perry Celentano wurde interimistisch zum Chief Operating Officer (COO) ernannt hat, um die Expansion der Produktionsstätten in Livingston und Solna zu unterstützen, wie das Unternehmen mitteilt. Perry Celentano war unter anderem bei Merck, Novartis und Dynavax beschäftigt. Perry wird am Livingston-Standort arbeiten, wo auch die Primärproduktion von VLA2001 erfolgt. Das Unternehmen stellt auch seine JEV- und Chikungunya-Impfstoffe in Livingston her. Des weiteren teilt das Unternehmen mit, dass CFO David Lawrence, der ursprünglich Ende 2020 in den Ruhestand treten wollte, nun vorerst bis Mitte 2021 Finanzvorstand bleiben wird.

