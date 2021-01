Kapsch TrafficCom informiert über Verlängerungen und Aufträge. So seien zwei Großprojekte im Mautsegment zu ähnlichen Bedingungen verlängert worden. So haben die South African National Roads Agency (SANRAL) um eine Vertragsverlängerung um 12 Monate, das heißt bis Dezember 2021, angesucht. Der monatliche Umsatz wird rund 3,7 Mio. betragen, so Kapsch TrafficCom. Des weiteren erhielt das Unternehmen eine weitere Verlängerung des Vertrags zur Unterstützung des Betriebs des landesweiten Mautsystems in Polen um fünf Monate, das heißt bis Anfang Juli 2021. Der monatliche Umsatz wird stabil bei rund 2,4 Mio. Euro bleiben. In Polen erhielt Kapsch TrafficCom zudem den Zuschlag zur Umsetzung des Vertriebsstellennetzwerks für das ...

