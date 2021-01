DJ PTA-News: OHB SE: OHB Italia unterzeichnet Vertrag für Instrument der Copernicus-Mission CIMR - Messungen von Ozeanparametern in Polarregionen sollen Klimaforschung voranbringen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bremen (pta014/11.01.2021/11:59) - Mailand, 11. Januar 2021. OHB Italia hat mit Thales Alenia Space, einem Joint Venture zwischen Thales (67 %) und Leonardo (33 %), den Vertrag über die Instrumentenentwicklung für die Erdbeobachtungsmission CIMR unterzeichnet. CIMR steht für Copernicus Imaging Microwave Radiometer und ist eine "High Priority Mission" im Erdbeobachtungsprogramm Copernicus, das von der ESA und den EU-Mitgliedsstaaten gemeinsam finanziert wird. Ziel der CIMR-Mission ist die Analyse von Ozeanparameter in den Polarregionen. Aus diesen können wichtige Daten für die Klimaforschung abgeleitet werden.

Bei der Finanzierung der CIMR-Mission während der letzten Ministerkonferenz in Sevilla im November 2019 spielte die italienische Raumfahrtagentur ASI eine Schlüsselrolle.

OHB Italia wird als Unterauftragnehmer von Thales Alenia Space Italy für die Entwicklung und Produktion des CIMR-Instruments verantwortlich sein. Dieses soll auf beiden Satelliten der Mission fliegen. Thales Alenia Space Italy trägt zu den radiometrischen Aspekten des Instruments bei.

Das CIMR-Instrument ist ein konisch abtastendes Multifrequenz-Mikrowellenradiometer mit Multi-Beam-Architektur und der größten Antenne ihrer Art. Zudem kommen hochmoderne Verfahren zur Erkennung und Ausblendung von Hochfrequenz-Interferenzen zum Einsatz. Die CIMR-Satelliten sollen in einem sonnensynchronen Orbit platziert werden, um eine tägliche globale Abdeckung mit einer Wiederbesuchszeit von sechs Stunden in arktischen Gebieten sicherzustellen. Dadurch können hochaufgelöste Beobachtungen der Oberflächentemperatur von Meeren, der Meereiskonzentration, des Salzgehalts der Meeresoberfläche und einer Vielzahl anderer Meereisparameter gemacht werden. Derartige Messungen stellen einen grundlegenden Beitrag zur Klimaforschung dar.

Der Gesamtwert des Vertrags beläuft sich auf 177,5 Millionen Euro. Roberto Aceti, CEO von OHB Italia, erklärte: "Die Unterzeichnung des CIMR-Vertrages bestätigt die Führungsrolle von OHB Italia im Bereich der bildgebenden Mikrowellen-Radiometer, die ein entscheidendes Instrument für die Überwachung der Meereisumgebung darstellen."

(Ende)

Aussender: OHB SE Adresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 421-2020 7200 E-Mail: ir@ohb.de Website: www.ohb.de

ISIN(s): DE0005936124 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1610362740864 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2021 05:59 ET (10:59 GMT)