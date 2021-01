Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 12:20 liegt der ATX mit +0.65 Prozent im Plus bei 2961 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.36% auf 8.975 Euro, dahinter Immofinanz mit +4.31% auf 17.42 Euro und Polytec Group mit +3.41% auf 8.79 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13971 (-0.56%). - Lenzing auf der Jagd nach dem UBM-Wanderpokal- PIR-News: Strabag, Frequentis, Hypo OÖ, Verbund- Kurze: KapschTrafficCom, Valneva, CA Immo, Lenzing, OMV- Unser Robot sagt: Grosse Gewinntagesserien in Wien- Corona-Notstandsgesetze zum Leidwesen der Aktionäre: Axel Springer SE besonders unerfreuliches Beispiel- Börsegeschichte 11.1.: Erinnerung an Stolzes bei Amag und Uniqa- Österreich-Depots: Telekom Austria neu im PIR-Depot bei dad.at- wikifolio Stockpicking ...

