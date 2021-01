Das Fraunhofer-ISI hat die Auswirkungen des Lockdowns im Frühjahr 2020 auf die Produktionsebene von Industrieunternehmen untersucht. An dieser Sonderbefragung zum Thema ‚Folgen der Corona-Pandemie in der Produktion' nahmen im Herbst 2020 insgesamt 237 Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes teil. Die kürzlich veröffentlichte Befragung befasste sich unter anderem damit, welche Rolle die Digitalisierung während des Lockdowns spielte und ob die Corona-Krise möglicherweise einen Digitalisierungsschub in der Produktion auslöste. Die Rolle der Digitalisierung in der Corona-Krise Zwei Thesen hat das Fraunhofer-ISI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...