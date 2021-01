Der Baukonzern Strabag hat einen Auftrag in Ungarn mit einem Volumen von 245,58 Mio. Euro gewonnen: Das S-D 2020 M6 Konsortium, bestehend aus Strabag Építo Kft. (50,12 %) und Duna Aszfalt Zrt., wird den noch fehlenden 20 km langen Abschnitt der Autobahn M6 zwischen Bóly und Ivándárda an der kroatischen Grenze errichten. Das Projekt soll innerhalb von 36 Monaten abgeschlossen werden. "Mit diesem Lückenschluss wird das ungarische Schnellstraßennetz um einen neuen Grenzübergang zu Kroatien erweitert. Der internationale Personen- und Straßengüterverkehr wird dadurch wesentlich beschleunigt", so Strabag-CEO Thomas Birtel. Im Zuge des Projekts errichtet das Unternehmen drei Verkehrsknotenpunkte, 16 Brücken und eine ...

