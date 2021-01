Der Nahrungsmittel-Hersteller Vion plant, nach einer bereits 2020 aufgenommenen Zusammenarbeit das belgische Rindfleisch-Unternehmen Adriaens vollständig zu übernehmen. Nur die Zustimmung der Kartellbehörden steht noch aus. Mit den bereits bestehenen Vion-Standorten in den Niederlanden und Deutschland sei die Übernahme "ein weiterer Schritt zur regionalen Stärkung" des Unternehmens in Westeuropa. Adriaens beschäftigt 126 Mitarbeiter und soll in die neue Organisation Vion Beef Belgien übernommen ...

