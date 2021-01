Kaum eine Veränderung gab es für den heimischen Markt, der ATX konnte den Tag mit einem marginalen Plus von 0,02% beenden. Im Fokus bei den Einzelwerten stand CA Immo, der US-Finanzinvestor Starwood Capital, der in den vergangenen Wochen seinen Anteil nach eigenen Angaben bis auf 29,99 Prozent aufgestockt hatte, legte noch am Freitagabend ein Übernahmeangebot für die restlichen Anteile von 34,44 Euro je Aktie vor, das Immobilienunternehmen konnte um 14,6% in die Höhe springen und notierte mit einem Kurs von 35,3 Euro knapp über dem angebotenen Preis. Das verhalf auch anderen Immo-Werten zu Kursgewinnen, S Immo konnte ein Plus von 4,0% erzielen und für Immofinanz gab es einen Zuwachs von 3,2%. Die Banken mussten allesamt abgeben, die Erste Group ...

Den vollständigen Artikel lesen ...