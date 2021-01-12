BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 64 (53) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 41 (39) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SHOP APOTHEKE AUF 195 (190) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 160 (105) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 82 (68) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 14,50 (13,35) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT NEW WORK AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 225 (220) EURBERNSTEIN HEBT BASF AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 78 (56) EURBERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 40 (33) EUR - 'OUTPERFORM'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 101 (99) EUR - 'MARKET-PERFORM'BOFA HEBT HEIDELBERGCEMENT AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 85 (66) EURCITIGROUP HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 60 (56) EUR - 'BUY'CREDIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
DELIVERY HERO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de