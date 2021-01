Die aktuell längste Serie: Callaway Golf mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.66%) - die längste Serie dieses Jahr: Rio Tinto 6 Tage (Performance: 14.36%). Tagesgewinner war am Montag 3D Systems mit 17,25% auf 27,59 (124% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 163,51%) vor Pfeiffer Vacuum mit 10,97% auf 180,00 (290% Vol.; 1W 12,64%) und SLM Solutions mit 10,68% auf 21,25 (197% Vol.; 1W 27,70%). Die Tagesverlierer: Medigene mit -14,85% auf 4,21 (124% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 18,73%), Mologen mit -12,77% auf 0,04 (261% Vol.; 1W 0,00%), Noble Corp plc mit -11,86% auf 0,03 (150% Vol.; 1W 23,81%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Twitter (5940,37 Mio.), 3D Systems (3320,92) und Snowflake (2653,21). Umsatzausreisser ...

