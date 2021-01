Die S Immo AG hat eine rund 12.000 m2 große, verkehrsgünstig gelegene Liegenschaft im Stadtteil Petržalka in der Nähe des Zentrums von Bratislava erworben. Das Unternehmen plant die Entwicklung eines Büroprojekts mit einer vermietbaren Fläche von rund 22.000 m2 sowie eines zugehörigen Komplexes mit Parkplätzen und Multifunktionsflächen. Vorstand Friedrich Wachernig: "Wir sehen in unseren Märkten in der CEE Region - so auch in Bratislava - eine weiterhin klar positive Entwicklung. Laut aktueller Einschätzungen haben die Investmentaktivitäten in der Slowakei im Jahr 2020 das Investmentvolumen von 2019 sogar übertroffen. Der Erwerb dieser Liegenschaft ist ein weiteres Zeichen dafür, dass wir vom ...

