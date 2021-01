Die Aktie von TUI (TUI.DE) verliert am Dienstag weiter an Wert und notiert auf dem tiefsten Niveau seit dem 9. November 2020. Nachdem die lokale Unterstützungszone bei 4,20 Euro gestern nicht verteidigt werden konnte, wäre ein Rückgang bis auf 3 Euro nicht auszuschließen. In diesem Bereich hat die Aktie von Mitte März bis Ende Oktober einen Boden ausgebildet. TUI ist stark überverkauft (siehe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...