Damit will GAM die Präsenz in den nordeuropäischen Ländern stärken, wie die Gesellschaft am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.Leiter der neuen Niederlassung wird der Client Director Northern Europe Gianluca Cerami. Er werde seine langjährige Erfahrung im nordeuropäischen Markt nutzen, um das Wachstum in der Region ...

Den vollständigen Artikel lesen ...