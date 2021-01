Der Boom bei Wasserstoff-Aktien setzt sich unvermindert fort. Zu Jahresbeginn hat sich das Tempo bei einigen Werten sogar noch einmal beschleunigt. So zum Beispiel bei der Aktie von Plug Power, die in den ersten Handelstagen des neuen Jahres fast 60 Prozent an Wert gewonnen hat. Und das, nachdem der Kurs in 2020 bereits von drei Euro auf rund 35 Euro explodiert war. Auslöser der jüngsten Rally war die Meldung, dass sich die südkoreanische SK Group mit 1,5 Milliarden US-Dollar an Plug Power beteiligt und dafür knapp zehn Prozent der Anteile übernimmt. Zudem ist zusammen mit dem amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...