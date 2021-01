SIG hat José Matthijsse per 1. Februar 2021 zum President & General Manager Europe und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Martin Herrenbrück an, der das Unternehmen wie angekündigt Ende 2020 verlassen hat. Die Niederländerin Matthijsse bringt umfangreiche Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit, zuletzt als Managing Director in Europa für Friesland Campina, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...