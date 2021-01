Bobst will die Zukunft der Etikettenindustrie mitgestalten und sieht auch in dieser Branche die Digitalisierung als treibende Kraft. Mit einem auf den Inkjet-Digitaldruck spezialisierten Demo-Center in Barcelona in Spanien hat das Unternehmen hier jetzt seine Demo-Möglichkeiten erweitert. Das neue Demo-Zentrum bietet Verpackungs- und Markenartikelherstellern einzigartige Möglichkeiten, sich vor Ort persönlich von der Mouvent Cluster-Technik zu überzeugen, die ein neues Kapitel in der Etikettenproduktion aufschlägt. Bobst war anfangs nicht an der Digitalisierung der Etikettenproduktion beteiligt, ...

