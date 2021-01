Der Wahnsinn geht weiter. In New York gibt es neue Spekulationen um Donald Trump, an der Börse wird spekuliert, was das Zeug hält. Vor allem das Thema Elektromobilität inklusive autonomes Fahren steht bei den Anlegern besonders "unter Strom". Tesla steigt von Rekord zu Rekord, was Analysten zu immer abenteuerlicheren Erklärungen treibt. Davon profitiert aktuell Star Peak. Doch auch der Lithium-Boom ist neu entfacht und treibt Aktien aus dem Sektor zu immer neuen Rekorden. Das hat schon Casino-Charakter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...