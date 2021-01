Die Kanadier seien bei den Franzosen diesbezüglich bereits vorstellig geworden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend. Es sei aber nicht sicher, ob es auch zu einer Transaktion komme. Carrefour wird derzeit an der Börse mit knapp 13 Milliarden Euro bewertet.Anleger in Toronto zeigten sich nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...